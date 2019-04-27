Пьяный 65-летний мужчина перевернулся на мопеде под Петровском

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-27T12:40:08+03:00

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В Петровском районе Саратовской области престарелый мотопедист попал в ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 23:20 на 7-м километре автодороги Петровск – Савкино.

Было установлено, что 65-летний пьяный мужчина ехал на мопеде Recer. Он не справился с управлением и перевернулся.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU