Пьяный 65-летний мужчина перевернулся на мопеде под Петровском
Он отделался легкими травмами
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В Петровском районе Саратовской области престарелый мотопедист попал в ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 23:20 на 7-м километре автодороги Петровск – Савкино.
Было установлено, что 65-летний пьяный мужчина ехал на мопеде Recer. Он не справился с управлением и перевернулся.
Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU