Вячеслав Володин рассказал о запуске нового аэропорта «Гагарин» в Сабуровке
Интервью с Вячеславом Володиным об аэропорте Гагарин.
12 апреля 2019 года Вячеслав Володин побывал в аэропорту вместе с Валентиной Терешковой. На тот момент стало известно о возможности сдачи аэропорта раньше срока.
- Все необходимое для того, чтобы завершилось строительство несколько раньше, мы делаем. Все зависит от того, как слаженно сработают Минфин, Минстранс и заказчик, в данном случае Росграница, Росавиация, — подтвердил спикер.
Речь идет о доведении лимитов заказчик, финансировании международного пункта пропуска, который должен быть сдан именно к середине августа. Если этот вопрос удастся решить в течение апреля и средства поступят к заказчику, дальше будут торги.
По словам Володина «этот аэропорт международный, его статус изначально будет именно такой», т.е пассажиры смогут летать за границу, а не только по внутрироссийским рейсам.
Говоря о наличии свободных рабочих мест, спикер пояснил «720 человек будут работать в аэропортовом хозяйстве», на данный момент работает уже 540.
Также председатель ГД сообщил о строительстве новой дороги Шанхай – Гамбург, которая пройдет по территории Саратовской области более 600 километров.
Открывается больше возможностей для того, чтобы доставлять грузы, возможно, это будет такой современный хаб, – отметил Володин.
ИСТОЧНИК KP.RU