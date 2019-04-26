2019-04-26T20:34:02+03:00
Общество

Вячеслав Володин рассказал о запуске нового аэропорта «Гагарин» в Сабуровке

Там будут работать 720 человек
Екатерина Семенова
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Интервью с Вячеславом Володиным об аэропорте Гагарин.

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12 апреля 2019 года Вячеслав Володин побывал в аэропорту вместе с Валентиной Терешковой. На тот момент стало известно о возможности сдачи аэропорта раньше срока.

- Все необходимое для того, чтобы завершилось строительство несколько раньше, мы делаем. Все зависит от того, как слаженно сработают Минфин, Минстранс и заказчик, в данном случае Росграница, Росавиация, — подтвердил спикер.

Речь идет о доведении лимитов заказчик, финансировании международного пункта пропуска, который должен быть сдан именно к середине августа. Если этот вопрос удастся решить в течение апреля и средства поступят к заказчику, дальше будут торги.

По словам Володина «этот аэропорт международный, его статус изначально будет именно такой», т.е пассажиры смогут летать за границу, а не только по внутрироссийским рейсам.

Говоря о наличии свободных рабочих мест, спикер пояснил «720 человек будут работать в аэропортовом хозяйстве», на данный момент работает уже 540.

Также председатель ГД сообщил о строительстве новой дороги ШанхайГамбург, которая пройдет по территории Саратовской области более 600 километров.

Открывается больше возможностей для того, чтобы доставлять грузы, возможно, это будет такой современный хаб, – отметил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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