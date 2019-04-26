Мужчина в Энгельсе убил жену ради просмотра футбола

СЕГОДНЯ 19:46 2019-04-26T19:46:53+03:00

Женщина мешала ему и хотела смотреть сериал

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Супруги в Энгельсе не поделили что смотреть сериал или футбол. В результате – женщина умерла от полученных травм.

Следователи направили в прокуратуру материалы уголовного дела на 60-летнего любителя футбола, который, по-видимому, значительно меньше любил жену.

По версии следствия, вечером 22 февраля подвыпившие супруги смотрели телевизор и повздорили из-за того, что муж хотел смотреть футбольный матч, а его жена настаивала на просмотре сериала.

В результате победила сила – мужчина избил жену и досмотрел матч, а супруга отправилась спать.

Проснувшись утром рядом с упругой мужчина обнаружил, что она не дышит.

Прибывшие медики констатировали смерть женщины.

Супруга заключили под стражу, он полностью признал вину.

ИСТОЧНИК KP.RU