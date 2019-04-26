Саратовский «Сокол» возглавил турнирную таблицу ПФЛ
Команда выиграла 16 матч подряд
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Сегодня, 26 апреля, в рамках Олимп-Первенства России ПФЛ 2018-2019 в Подмосковье саратовские футболисты обыграли "Химки-М" и вышли на первую строчку турнирной таблицы.
Матч завершился со счетом 2:1. Это уже 16 победа «Сокола» подряд "что позволило команде выйти в лидеры, опередив «Торпедо Москва».
Следующий матч саратовская команда играет 4 мая на выезде в Калужской области против "Кванта" (Обнинск).
ИСТОЧНИК KP.RU