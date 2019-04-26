Напившийся мужчина уснул и не смог защитить свою девушку от изнасилования

СЕГОДНЯ 19:14 2019-04-26T19:14:00+03:00

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В Саратове 37-летний житель Ленинского района осужден на 3 года колонии общего режима за изнасилование девушки своего знакомого.

Преступление произошло в середине января в квартире дома на проспекте Строителей. Хозяин квартиры в ночь с 14 на 15 января выпивал вместе со своими двумя приятелями, один из которых пришел с 22-летней подругой. Двое приятелей быстро нагрузились спиртным до невменяемого состояния и уснули.

- Хозяин жилища воспользовался ситуацией применив к девушке физическое насилие, совершил ее изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая пыталась добудиться спящих парней и найти в них заступников, однако вследствие сильного опьянения они не проснулись. Только под утро она смогла рассказать своему молодому человеку о произошедшем и обратилась в правоохранительные органы, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU