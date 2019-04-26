2019-04-26T18:56:18+03:00
Общество

На вручении квартир жителям бараков в Елшанке некоторые не скрывали слез

Впрочем, нашлись и те, для кого "жемчуг мелкий"
Екатерина Семенова
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Светлана Митогуз, получив бесплатно новую квартиру, нашла о чем пожалетьСветлана Митогуз, получив бесплатно новую квартиру, нашла о чем пожалетьФото: Екатерина Семенова
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У всех участников жеребьевки разные чувства. Одна из счастливых обладательниц трёхкомнатной квартиры вышла в слезах радости. Женщина поделилась с корреспондентом "КП-Саратов", что не в силах выразить словами свою радость.

Кристина Геворкян, одна из тех, кто вытаскивал номера квартир, рассказала, что получила жилье на первом этаже и очень этому рада, так как у нее ребенок-инвалид.

- Очень рады, даже квадратура больше, чем было. Завтра поедем смотреть, - сказала она.

Член общественного совета микрорайона Светлана Митогуз сказала, что очень рада новой квартире, так как в старом доме на Малоелшанской,12 жить уже опасно. Из печки вываливаются кирпичи. Однако она немного расстроена тем что ей достался 10 этаж, хотелось бы пониже.

Напомним, благотворительный проект по строительству многоэтажного дома инициировал и проводил в жизнь спикер ГД РФ Вячеслав Володин. Ранее к нему обратились жители бараков в Елшанке и показали условия, в которых живут. При этом по программе расселения аварийного жилья их дома еще не предполагались к сносу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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