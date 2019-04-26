В Саратове мужчина нес завернутый в ковер труп
В Заводском районе Саратова на камеры программы «Безопасный дом» попали кадры, как в ковре несут труп человека.
На записи видно, как человек в 02:14 10 апреля тащит тело у дома №9а по проспекту Энтузиастов, через пять минут он уже находится у дома №7а по Кавказской улице, а через минуту, в 02:20, на Пономарева, 2/8.
В компанию «Безопасный дом» за записью обратились правоохранители с отдела полиции Заводского района. Теперь они ищут преступника.
Благодарим за видео программу «Безопасный дом».
Мужчина несёт труп, завёрнутый в ковёр.
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ИСТОЧНИК KP.RU