2019-04-26T17:59:30+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина нес завернутый в ковер труп

Полиция ищет преступника
Ольга Муравлёва
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Скриншот с видеозаписи программы «Безопасный дом»Скриншот с видеозаписи программы «Безопасный дом»
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В Заводском районе Саратова на камеры программы «Безопасный дом» попали кадры, как в ковре несут труп человека.

На записи видно, как человек в 02:14 10 апреля тащит тело у дома №9а по проспекту Энтузиастов, через пять минут он уже находится у дома №7а по Кавказской улице, а через минуту, в 02:20, на Пономарева, 2/8.

В компанию «Безопасный дом» за записью обратились правоохранители с отдела полиции Заводского района. Теперь они ищут преступника.

Благодарим за видео программу «Безопасный дом».

Мужчина несёт труп, завёрнутый в ковёр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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