В Саратове дети закидали иномарку песком с щебнем и повредили стекло
В Саратове 11 апреля дети закидали иномарку песком с примесью щебня.
Как стало известно «КП-Саратов» из видеозаписи программы «Безопасный дом», ЧП случилось в 18:54 у дома №7а по улице Лисина.
На записи видно, как дети подходят к авто, бросают «снаряд» в машину и убегают в рассыпную. Через минуту, в 18:55, все повторяется.
Владелец собирается обращаться с видео из архива в полицию, так как от игр «деток» пострадало авто — у него повреждено лобовое стекло.
Благодарим за видео компанию «Безопасный дом».
Дети разбили лобовое стекло машины.
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ИСТОЧНИК KP.RU