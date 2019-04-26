В Саратове дети закидали иномарку песком с щебнем и повредили стекло

СЕГОДНЯ 17:28 2019-04-26T17:28:14+03:00

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В Саратове 11 апреля дети закидали иномарку песком с примесью щебня.

Как стало известно «КП-Саратов» из видеозаписи программы «Безопасный дом», ЧП случилось в 18:54 у дома №7а по улице Лисина.

На записи видно, как дети подходят к авто, бросают «снаряд» в машину и убегают в рассыпную. Через минуту, в 18:55, все повторяется.

Владелец собирается обращаться с видео из архива в полицию, так как от игр «деток» пострадало авто — у него повреждено лобовое стекло.

Благодарим за видео компанию «Безопасный дом».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/705292" frameborder="0"></iframe> Дети разбили лобовое стекло машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU