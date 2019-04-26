2019-04-26T16:49:15+03:00
Общество

В Энгельсе пытаются вскрыть запароленную бухгалтерию застройщика-банкрота

Сегодня уже к нему выдвигаются претензии по изъятию встроенно пристроенных помещений
Александр Уриевский
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Глава Энгельсского района Александр СтрелюхинГлава Энгельсского района Александр СтрелюхинФото: Александр Уриевский
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Сегодня, 26 апреля, в правительстве Саратовской области проходит заседание по обсуждению проблем обманутых дольщиков.

- В ООО «Новый дом» со 184 дольщиками на набережной уже построено 20 этажей из 25. Застройщик банкрот, сегодня уже выдвигаются претензии по изъятию у застройщика встроенно пристроенных помещений. За счет этого возможно, в том числе, достроить дом, — доложил глава Энгельсского района Александр Стрелюхин.

Он попросил правоохранителей ускорить процесс по поиску информации для передачи информационной базы застройщика, в частности данных программы 1С, где содержаться данные о том, кто и почем на самом деле приобретал жилплощадь. Проблема в том, что все данные на флешках запароленные. Параллельно конкурсный управляющий заявил, что работают над этой проблемой с программистами, которые пытаются взломать базу данных. Это нужно чтобы вскрыть данные по доходам застройщика и выявить до конца возможно фиктивно проданные квартиры аффилированным застройщику лицам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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