На мосту у «Стрелки» в Саратове массовое ДТП

СЕГОДНЯ 16:32 2019-04-26T16:32:30+03:00

ДТП на мосту в сторону «Стрелки» Фото: Екатерина Семенова

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В Саратове сегодня, 26 апреля, на мосту по направлению к «Стрелке» в Кировском районе — крупное дтп.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», при подъеме на мост столкнулись четыре авто. Среди них внедорожник Ford и Renault Logan компании «Яндекс такси».

Авария перегородила две полосы в сторону «Стрелки». Это привело к серьезной пробке.

ИСТОЧНИК KP.RU