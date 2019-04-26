На мосту у «Стрелки» в Саратове массовое ДТП
Авария привела к серьезной пробке
ДТП на мосту в сторону «Стрелки»Фото: Екатерина Семенова
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В Саратове сегодня, 26 апреля, на мосту по направлению к «Стрелке» в Кировском районе — крупное дтп.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», при подъеме на мост столкнулись четыре авто. Среди них внедорожник Ford и Renault Logan компании «Яндекс такси».
Авария перегородила две полосы в сторону «Стрелки». Это привело к серьезной пробке.
ИСТОЧНИК KP.RU