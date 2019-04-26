2019-04-26T16:26:34+03:00
Общество

У дома Гектора Баракки показали сердце саратовской гулянки

У лодочного мотора есть имя — Николай Николаевич
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 25 апреля, около дома Гектора Баракки, на Соляной, 30 состоялся пресс-тур по исследованию лодки-гулянки.

Это определенный тип судна, которым славится Саратовская область. В нем помещается до 12 человек, а длиной оно 8 и более метров.

Проект по изучению истории этой лодки стал победителем в рамках IV грантового конкурса Российского Фонда культуры «Гений места. Новое краеведение». На все работы по поиску и восстановлению деревянной лодки выделено 1,5 млн рублей.

Как считает директор культурного центра «Дом Гектора Баракки» Игорь Сорокин, запуск проекта возле дома художника (его именем собираются назвать лодку) символичен - лодка ещё не построена, но её сердце уже бьётся. Лодка будет работать на благо города и края.

Руководитель проекта «Исследование гулянки» Алексей Чиркин рассказал историю обретения двигателя 1958 года выпуска. Следы сначала вели в Вольск, но в итоге мотор-труженик нашёлся в Саратове.

Александр Капернаумов, член команды, дал мотору имя — Николай Николаевич. Фамилия же у мотора техническая и, можно сказать, легендарная - Л-6. У него, как у любого живого существа — своя манера выражаться. Главное, суметь расслышать в его монотонном говоре фразы и слова. По крайней мере, сотрудники культурного центра хорошо понимают, о чём идёт речь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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