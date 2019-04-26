В саратовском правительстве обсудили проблемные дома, сроки достройки которых не определены

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-26T16:12:53+03:00

Представители Минстроя заметили, что оформление прав на землю и имущество недостроенного дома и создание ЖСК, куда войдут все участники долевого строительства, является обязательным для участия в программе «Дом.РФ»

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В правительстве Саратовской области сегодня, 26 апреля, проходит заседание по проблемам обманутых дольщиков. Ведет его зампред Роман Бусаргин, губернатор не присутствует.

Докладчики — мэр Саратова Михаил Исаев и глава Энгельсского района Александр Стрелюхин.

- По дому №1 в 8-м микрорайоне в Кировском районе (ООО «КапиталСтрой») — часть дольщиков не вступили в реестр. 61 человек вступили, еще двое нет, после 9 мая с ними будут встречаться и торопить. — доложили представители Минстроя.

Только после этого будут подбирать инвестора. Мэр Исаев предполагает, что единственный вариант — обеспечивать квартирами в других домах, за счет нового застройщика, как идет сейчас по ЖК «Южный».

- По дому на Ильинском поезде («Фонд жилищного строительства») все без движения — дольщики пассивны и многие не зарегистрировали свои права в Росреестре на недостроенную жилплощадь, — заметил Исаев. — Из 69 дольщиков семь вступать не хотят в вновь созданный ЖСК. Люди не верят, что дом достроят, но и отказываться от своих прав не хотят.

Представители Минстроя заметили, что оформление прав на землю и имущество недостроенного дома и создание ЖСК, куда войдут все участники долевого строительства, является обязательным для участия в программе «Дом.РФ». Они помогут оформить пакет документов, чтобы в дальнейшем претендовать на средства федерального бюджета для достройки дома. Министр Тепин подчеркнул, что «Дом.РФ» денег предоставлять не будет, а только консультативную помощь. Бусаргин потребовал отдельно собраться и решить вопрос по 7 дольщикам, которые тормозят процесс.

Дом этой же компании — банкрота на Политехнической, где 196 дольщиков, не двигается в вопросе достройки. При этом растут долги перед старым и новым конкурсным управляющим, за арендную плату на участок. Бусаргин к 15 мая потребовал дать предложения, как возможно начать процесс достройки.

ЖСК «Капитель-2000» на 3-м Дегтярном проезде и улице Чернышевского погряз в судах за земельные участки. Минстрой ведет переговоры с двумя инвесторами, до конца года планируется очистить от судов 11 тыс. кв. м жилья и на свободных участках можно построить новые дома и вывести в плюс экономику достройки ЖСК «Капитель-2000».

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ИСТОЧНИК KP.RU