2019-04-26T15:40:32+03:00
Общество

Михаил Исаев обеспечит достойное питание в детском саду под Саратовом

Детям подавали гнилую еду
Дарья Вострикова
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Прокуратура области организовала проверку по поводу прогнивших овощей в детском саду № 75.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, по данному факту уже прошло заседание, которое провел мэр Михаил Исаев.

В нем приняли участие представители городской администрации и контролирующих органов, но и заведующие дошкольными учреждениями.

Глава Саратова заявил, что не допустит, чтобы дети подверглись опасности.

Он дал поручение заместителю по социальной сфере Наталии

Леонтьевой и главе администрации Ленинского района Ладе Мокроусовой взять эту ситуацию под особый контроль.

Напомним, на заведующего учреждением уже завели административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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