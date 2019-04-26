Михаил Исаев обеспечит достойное питание в детском саду под Саратовом
Прокуратура области организовала проверку по поводу прогнивших овощей в детском саду № 75.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, по данному факту уже прошло заседание, которое провел мэр Михаил Исаев.
В нем приняли участие представители городской администрации и контролирующих органов, но и заведующие дошкольными учреждениями.
Глава Саратова заявил, что не допустит, чтобы дети подверглись опасности.
Он дал поручение заместителю по социальной сфере Наталии
Леонтьевой и главе администрации Ленинского района Ладе Мокроусовой взять эту ситуацию под особый контроль.
Напомним, на заведующего учреждением уже завели административное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU