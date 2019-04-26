2019-04-26T15:13:11+03:00
Общество

Саратовский школьник представит Россию на международной олимпиаде в Гонконге

Соревнование пройдет по естественным наукам
Дарья Вострикова
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С 21 по 26 апреля в Оздоровительно-образовательном комплексе «БАЙТИК» г. Казань прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, наш регион будет представлять ученик лицея №22 11 класса в Саратове Михаил Балабан.

Напомним, он стал победителем заключительного этапа состязания за высокие знания в области географии.

В июле 2018 года он проходил учебно-тренировочные сборы в команде Российской Федерации для участия в международной олимпиаде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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