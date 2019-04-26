Саратовский школьник представит Россию на международной олимпиаде в Гонконге
Соревнование пройдет по естественным наукам
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С 21 по 26 апреля в Оздоровительно-образовательном комплексе «БАЙТИК» г. Казань прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, наш регион будет представлять ученик лицея №22 11 класса в Саратове Михаил Балабан.
Напомним, он стал победителем заключительного этапа состязания за высокие знания в области географии.
В июле 2018 года он проходил учебно-тренировочные сборы в команде Российской Федерации для участия в международной олимпиаде.
ИСТОЧНИК KP.RU