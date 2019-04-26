Михаил Исаев остался недоволен работами в школе «Аврора»

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-26T15:10:29+03:00

На застройщика могут подать в суд

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Глава Саратова Михаил Исаев сегодня, 26 апреля, посетил школу «Аврора» в Солнечном-2. Он остался недоволен темпами устранения недостатков.

- Немедленно устранить все недочеты, погодные условия позволяют. Никакие отговорки от застройщика не принимаются. Не захочет по-хорошему — обращайтесь в суд, — заявил Исаев.

Напомним, в школе, построенной при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина обнаружились недочеты, в частности, осыпание штукатурки на фасаде. Застройщик пообещал в кратчайший срок устранить все недочеты. Однако, по мнению руководства школы, темпы работ слишком низкие.

Михаил Исаев дал поручения председателю комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Геннадию Свиридову и главе администрации Кировского района Сергею Пилипенко произвести расчет работ на обустройство тротуаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU