Саратовцев предупреждают о запрете разводить костры в лесу на майские праздники

СЕГОДНЯ 14:31 2019-04-26T14:40:44+03:00

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В Саратовской области продолжается пожароопасный сезон.

Как напомнили «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов, он действует с 15 апреля. С этого времени жителям необходимо соблюдать особые меры предосторожности.

В частности, запрещается оставлять после себя мусор в лесах, разводить костры, бросать непотушенные сигареты и спички, сжигать сухостой и т. д.

Особую актуальность эти запреты имеют в период предстоящих майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU