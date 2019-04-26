Саратовцев предупреждают о запрете разводить костры в лесу на майские праздники
Также запрещается оставлять мусор
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В Саратовской области продолжается пожароопасный сезон.
Как напомнили «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов, он действует с 15 апреля. С этого времени жителям необходимо соблюдать особые меры предосторожности.
В частности, запрещается оставлять после себя мусор в лесах, разводить костры, бросать непотушенные сигареты и спички, сжигать сухостой и т. д.
Особую актуальность эти запреты имеют в период предстоящих майских праздников.
ИСТОЧНИК KP.RU