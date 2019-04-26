В Аткарске пресекли незаконную торговлю семенами
Изъяли 300 партий продукции
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Специалисты Россельхознадзора по Саратовской области провели рейд по семенной торговле.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в апреле на рынке Аткарска был выявлен факт незаконной торговли семенами.
На 300 партий семян овощных и цветочных культур в количестве 600 штук не нашлось ни одного документа.
Это является нарушением двух статей федерального закона, поэтому продавца оштрафовали.
ИСТОЧНИК KP.RU