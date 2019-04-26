В Аткарске пресекли незаконную торговлю семенами

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-26T13:55:23+03:00

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Специалисты Россельхознадзора по Саратовской области провели рейд по семенной торговле.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в апреле на рынке Аткарска был выявлен факт незаконной торговли семенами.

На 300 партий семян овощных и цветочных культур в количестве 600 штук не нашлось ни одного документа.

Это является нарушением двух статей федерального закона, поэтому продавца оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU