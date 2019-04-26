2019-04-26T14:29:50+03:00
Недвижимость

В выходные дни на улицы Саратова выйдет максимальное количество мусоровывозящей техники

Регоператор окажет поддержку в период сезонной уборки города
Екатерина Семенова
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Операторы по вывозу ТКО на территории МО «Город Саратов» выведут всю имеющуюся в наличии технику для обеспечения уборки контейнерных площадок в выходные дни. По итогам прошедшего «круглого стола» в администрации Саратова, Региональным оператором было принято решение оказать поддержку в период сезонной уборки города и обеспечить минимальный срок вывоза крупногабаритных отходов.

В субботу и воскресенье на территории Саратова планируется выпустить на маршруты более 150 единиц спецтехники, в том числе более 30 машин, предназначенных для вывоза крупногабаритных отходов: ломовозов и высокомобильных бункеровозов, для проезда во дворы.

- Региональный оператор, как и другие коммунальные службы, работает на благо города и жителей. Мы не отделяем себя от Саратова и понимаем, что если нужно помочь убраться и навести порядок, то мы сделаем это. Нами поставлена задача перед операторами по вывозу выпустить максимальное количество техники и обеспечить практически беспрерывный вывоз крупногабаритных отходов. Эту задачу мы будем выполнять качественно и целенаправленно, — заявил директор Регоператора Саратовской области Михаил Андреев.

Работу по вывозу КГО осложняют навалы древесных опилов, складирование которых на контейнерных площадках для ТКО запрещено. Техника мусоровывозящих компаний не предназначена для сбора отходов благоустройства.

Региональным оператором созданы все условия экологически безопасной обработки коммунальных отходов, собранных в период весеннего благоустройства населенных пунктов. Саратовский филиал АО «Управление отходами» ставит перед собой задачу сокращение негативного воздействия коммунальных отходов на экологию Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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