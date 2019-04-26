В Саратове выступят танцоры K-Pop
В воскресенье 28 апреля в Саратове пройдет фестиваль корейской культуры.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие начнется в 14 часов в Доме культуры и творчества на площади Орджоникидзе, 1. Вход свободный.
В программе: K-Pop Cover Dance, традиционные корейские народные игры и мастер-классы, викторины, конкурсы с призами, также можно будет получить написанное на корейском языке свое имя.
Кроме того, на фотозоне можно будет сделать снимок с участником в традиционном корейском костюме.
В концертной программе запланировано выступление специальных гостей: студия корейского танца имени Ли Маргариты «ХВАСОН» (Волгоград), самульнори — группа «МЭК» (Москва), лауреат Международных конкурсов «РЮ ХИ ЮН» (Южная Корея).
ИСТОЧНИК KP.RU