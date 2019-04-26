В Саратове росгвардейцы нашли в «Рено» пакетик «соли»

СЕГОДНЯ 13:33 2019-04-26T13:33:23+03:00

Во время приближения к авто, водитель иномарки нажал на газ

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В Саратове ночью патруль Росгвардии заметил машину Renault.

- Старшина полиции Владимир Якимчук, старший сержант Андрей Ялов и младший сержант Владимир Лампеев приблизились к авто, но в тот момент водитель нажал на газ, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления.

Правоохранители догнали иномарку и во время осмотра нашли пакетик с 0,39 грамма «соли».

Вещество принадлежало пассажиру. Он рассказал, что приобрел его, а после забрал «закладку» в Энгельсе.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU