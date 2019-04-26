В Саратове росгвардейцы нашли в «Рено» пакетик «соли»
Во время приближения к авто, водитель иномарки нажал на газ
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В Саратове ночью патруль Росгвардии заметил машину Renault.
- Старшина полиции Владимир Якимчук, старший сержант Андрей Ялов и младший сержант Владимир Лампеев приблизились к авто, но в тот момент водитель нажал на газ, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления.
Правоохранители догнали иномарку и во время осмотра нашли пакетик с 0,39 грамма «соли».
Вещество принадлежало пассажиру. Он рассказал, что приобрел его, а после забрал «закладку» в Энгельсе.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU