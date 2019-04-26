В Саратове на 1 мая изменится движение общественного транспорта

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-26T13:19:41+03:00

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В Саратове на 1 мая из-за демонстраций будут перекрыты несколько улиц города. В связи с этим общественный транспорт будет ходить по измененному расписанию. Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.

Изменения коснутся:

- маршрута №41. Он будет ехать в обоих направлениях: Астраханская — Московская — Рахова — Вавилова и далее по утвержденной схеме движения;

- маршрутов №№54 и 93 в направлении «Славянской площади». Они будут ехать так: Рахова — Рабочая — Радищева — Чернышевского и далее по утвержденной схеме движения; в направлении «Детского парка»: Чернышевского — Григорьева — Мичурина — Рахова и далее по утвержденной схеме движения;

- маршрута №82 в направлении улицы Чернышевского будут осуществлять движение по следующей схеме: Рахова — Рабочая — Горького и далее; в направлении по улице Рахова: Горького — Мичурина — Рахова и далее.

- маршрутов №№8А и 52. Они будут осуществлять движение по сокращенной схеме: Радищева — Московская — Некрасова и далее по утвержденной схеме движения;

- маршрута №97. Они поедут по следующей схеме: Радищева — Кутякова — Вольская — Сакко и Ванцетти — Чапаева и далее.

- маршрута №9. Они будут осуществлять движение по сокращенной схеме: Горького — Большая Казачья — затем разворот — Горького и далее.

- маршрута №110. В направлении Киселева они будут осуществлять движение по следующей схеме: Горького — Большая Казачья — Чапаева и далее.

ИСТОЧНИК KP.RU