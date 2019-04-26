На следующей неделе саратовцы будут работать только два дня
Выходные будут длинными
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Саратовцам напомнили о длинных выходных.
Как сообщили «КП-Саратов» в Гострудинспекции, с 1 по 5 мая в России установлены выходные в связи с празднованием Дня весны и труда.
При этом последний день апреля, согласно Трудовому кодексу, является предпраздничным, поэтому — сокращенным на один час.
Следующие длинные выходные приходятся на 9-12 мая в честь Дня Победы. Также сокращается на час рабочий день 8 мая.
Гострудинспекция напоминает, что работа в выходные и праздничные дни оплачивается в двойном и более размере.
ИСТОЧНИК KP.RU