На следующей неделе саратовцы будут работать только два дня

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-26T12:55:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовцам напомнили о длинных выходных.

Как сообщили «КП-Саратов» в Гострудинспекции, с 1 по 5 мая в России установлены выходные в связи с празднованием Дня весны и труда.

При этом последний день апреля, согласно Трудовому кодексу, является предпраздничным, поэтому — сокращенным на один час.

Следующие длинные выходные приходятся на 9-12 мая в честь Дня Победы. Также сокращается на час рабочий день 8 мая.

Гострудинспекция напоминает, что работа в выходные и праздничные дни оплачивается в двойном и более размере.

ИСТОЧНИК KP.RU