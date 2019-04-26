В центре Саратова из-за демонстрации 1 мая перекроют ряд улиц
В центре Саратова из-за праздничных шествий 1 мая перекроют несколько улиц.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, с 06:00 до 13:00 нельзя будет парковаться на проспекте Кирова на участке от проспекта до Радищева и на улице Горького от Сакко и Ванцетти до Киселева.
С 07:00 до 12:00 запрещено оставлять машину на Радищева: ограничение действует на промежутке между Сакко и Ванцетти до Театральной площади.
С 08:00 до 13:00 нельзя будет проехать на дорогах по адресам:
- проспект Кирова (от площади Кирова до улицы Радищева);
- улица Радищева (от Сакко и Ванцетти до Театральной площади);
- улица Вольская (от Сакко и Ванцетти до Большой Казачьей) на время прохождения колонны.
На улице Горького (от Сакко и Ванцетти до Киселева) будет ограничен проезд с 10:00 до 13:00.
С 06:00 до 13:00 нельзя оставлять машину:
- улица Астраханская (от Московской до Советской);
- улица Советская (от Астраханской до Радищева);
- улица Радищева (от Советской до Волжской).
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ИСТОЧНИК KP.RU