Определен самый продвинутый пенсионер в Саратовской области

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-26T12:09:00+03:00

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В Саратове прошел VI чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Чемпионат традиционно организован министерством социального развития области совместно с Союзом пенсионеров России.

Как рассказали «КП-Саратов» в правительстве региона, самым продвинутым стал Евгений Понафидин из Энгельсского района. Вместе с Ларисой Давиденко он представит регион на IX всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдет в Кирове.

Мужчина сделал лучшую презентацию на тему «Ай да Пушкин!».

В состязаниях приняли участие 20 выпускников курсов компьютерной грамотности «Университета третьего возраста».

ИСТОЧНИК KP.RU