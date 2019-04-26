Определен самый продвинутый пенсионер в Саратовской области
В Саратове прошел VI чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Чемпионат традиционно организован министерством социального развития области совместно с Союзом пенсионеров России.
Как рассказали «КП-Саратов» в правительстве региона, самым продвинутым стал Евгений Понафидин из Энгельсского района. Вместе с Ларисой Давиденко он представит регион на IX всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдет в Кирове.
Мужчина сделал лучшую презентацию на тему «Ай да Пушкин!».
В состязаниях приняли участие 20 выпускников курсов компьютерной грамотности «Университета третьего возраста».
ИСТОЧНИК KP.RU