Инвестиционный проект ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» обеспечивает новый подход к реконструкции городской водной инфраструктуры

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-26T12:05:07+03:00

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Больше года на территории областного центра реализуется концессионный проект по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Инвестиционная программа ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» рассчитана на 28 лет и направлена на повышение качества и надежности коммунальной инфраструктуры города. О том, как организовано финансирование проекта ООО «КВС», и о достигнутых показателях эффективности рассказал директор компании Дмитрий Астраханцев.

- В 2018 году «Концессии водоснабжения — Саратов» вложили более 1 млрд рублей в модернизацию городского водопроводно-канализационного хозяйства. На какие мероприятия инвестпрограммы была направлена основная часть средств?

- В первый год реализации концессионного проекта компанией был сделан основной упор на перекладку наиболее аварийных участков коммуникаций. Реконструировано порядка 20 км водопроводных сетей на сумму 315,6 млн рублей. Значительные средства направлены на проектно-изыскательские работы на реконструкцию головных сооружений, от состояния которых зависит водоснабжение всего города. Также «Концессии водоснабжения — Саратов» приступили к поэтапному обновлению автопарка специализированной техники. На эти цели направлено порядка 135 млн рублей, что позволило существенно повысить эффективность и оперативность выполнения работ на городском водопроводе.

- Насколько нам известно, в ближайшие годы запланированы многомиллиардные инвестиции в проект. А какова финансовая организация концессионного соглашения?

- Общий объем финансовых вложений в реконструкцию городского водокомплекса только до 2020 года составит более 6 млрд рублей. Прежде всего, это средства институциональных инвесторов — негосударственных пенсионных фондов, привлекаемые через механизм концессионных облигаций. В рамках утвержденной программы облигаций размер облигационного займа компании в настоящее время составляет 6,75 млрд рублей. Концессионер, в свою очередь, обеспечивает возврат привлеченных инвестиций с заранее установленной доходностью.

- Так за счет чего обеспечивается возвратность вложенных инвестиций?

- Прежде всего, инвестор зарабатывает за счет эффективности управления. Да и в целом все мероприятия инвестиционной программы направлены на достижение эффективности эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения. Перед нами стоят амбициозные задачи по снижению потерь ресурса, показателей аварийности, обеспечения надежности водоснабжения жителей города.

Таким образом, инвестиционный проект «КВС» обеспечивает новый подход к реконструкции городской водной инфраструктуры. Муниципалитет в условиях бюджетного дефицита получает помощь в решении задачи по комплексной модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Инвестор — новый проект с установленным размером доходности. А жители города — надежную работу коммуникаций на долгие годы вперед.

- Какие меры предпринимаются ООО «КВС» для снижения потерь воды в сетях?

- В первую очередь, это масштабная перекладка ветхих водопроводных сетей. Работы по обновлению объектов ведутся во всех районах Саратова. Новые сети выполняются из полимерных материалов, что гарантирует их безаварийную эксплуатацию на срок не менее 50 лет. Также проводится поэтапная замена внутридворовых коммуникаций.

Во-вторых, компанией успешно реализуется программа по выявлению незаконных подключений к сетям водоснабжения и водоотведения. Обращаю внимание, что у отключенных пользователей, ранее нелегально врезавшихся в сеть, всегда остается возможность вновь подключиться к системе водоснабжения и водоотведения, оформив необходимые документы в установленном законом порядке.

Комплекс реализованных мероприятий позволил достичь установленные концессионным соглашением показатели. А именно, на 68% снижено количество перебоев в подаче воды в расчете на 1 км водопроводной сети. И, как следствие, снижена доля потерь воды при транспортировке ресурса на 5,5%.

- А в рамках реализации программы энергоэффективности?

- В 2018 году ООО «КВС» сокращен удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, более чем на 15%. Повышение энергоэффективности является актуальной составляющей в работе по реновации коммунальной инфраструктуры Саратова, поэтому инвестиции в данном направлении будут продолжены и в текущем году. Компанией уже разрабатывается программа внедрения автоматизированной системы учета и реализацией воды, которая позволит оперативно регулировать гидравлические режимы производственных объектов. А следовательно, планировать расход электроэнергии с учетом реальных потребностей системы. В проект уже вложено порядка 77 млн рублей. В ближайшей перспективе его реализация даст свои результаты в виде существенной экономии средств на обслуживание и эксплуатацию объектов водокомплекса.

В своей деятельности компания поддерживает Рекомендации Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвестиций (НАКДИ). При реализации мероприятий инвестпрограммы учитываются не только экономические, но экологические и социальные факторы. Особое внимание уделяется не только качеству поставляемого ресурса, но и влиянию деятельности компании на экологическое состояние региона.

- Что вы можете сказать по поводу взыскания дебиторской задолженности? Какая работа ведется в этом направлении?

- Разумеется, возврат инвестированных средств обеспечивается и посредством сбора платы за пользование коммунальными услугами. И компанией активизирована работа по повышению платежной дисциплины потребителей и взысканию образовавшейся дебиторской задолженности. Работа ведется как в досудебном, так и в судебном порядке. Исковые заявления своевременно передаются в Арбитражный суд Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU