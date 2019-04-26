Магазин «Красное и Белое» в Новых Бурасах оштрафовали на 30 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-26T11:48:36+03:00

Там торговали сигаретами слишком близко к техникуму

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В поселке Новые Бурасы Саратовской области выявлена торговля сигаретами с нарушениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора, в магазине «Красное и Белое» (ООО «Лабиринт-Волга») на улице Баумана, 17 торговали табачными изделиями вблизи учебного заведения. Здание Базарно-Карабулакского техникума агробизнеса располагалось менее чем в 100 м.

Предприятие было привлечено к административной ответственности. Назначен штраф в сумме 30 тыс. рублей.

Однако ООО» Лабиринт-Волга» не согласилось с решением и обжаловало его в Арбитражном и Двенадцатом арбитражном апелляционном суде, которые оставили постановление об административном правонарушении в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU