Магазин «Красное и Белое» в Новых Бурасах оштрафовали на 30 тыс. рублей
В поселке Новые Бурасы Саратовской области выявлена торговля сигаретами с нарушениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора, в магазине «Красное и Белое» (ООО «Лабиринт-Волга») на улице Баумана, 17 торговали табачными изделиями вблизи учебного заведения. Здание Базарно-Карабулакского техникума агробизнеса располагалось менее чем в 100 м.
Предприятие было привлечено к административной ответственности. Назначен штраф в сумме 30 тыс. рублей.
Однако ООО» Лабиринт-Волга» не согласилось с решением и обжаловало его в Арбитражном и Двенадцатом арбитражном апелляционном суде, которые оставили постановление об административном правонарушении в силе.
ИСТОЧНИК KP.RU