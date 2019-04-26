В Саратове мужчина проигнорировал женщину и поплатился жизнью

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-26T11:39:53+03:00

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Суд признал жительницу Саратова Светлану Мудагалиеву виновной в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в ночь с 11 на 12 января женщина распивала спиртное со своим 43-летним сожителем и четырьмя друзьями в квартире на 1-м Кавказском тупике. После застолья женщина пошла спать, а ее возлюбленный ушел по делам.

Он явился пьяным под утро, разбудил ее спящую и начал оскорблять. Между парой закипела ссора, гражданка осыпала возлюбленного упреками о разгульном образе жизни и постоянном пьянстве.

Тот проигнорировал слова и пошел спать. Однако расплата за безразличие его настигла.

Светлана Мудагалиева взяла из ящика с инструментами нож и воткнула мужчине нож в шею. Осознав, что натворила, она вызвала «скорую».

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшего стала колото-резаное ранение шеи, сопровождающееся острой кровопотерей.

Женщина полностью признала свою вину и получила восемь лет исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU