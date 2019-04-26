Хвойную аллею на Театральной площади обещают высадить к 1 мая

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-26T11:15:36+03:00

Вместо елей на Театральной теперь только пеньки Фото: Екатерина Семенова

Сейчас там остались только пеньки

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На Театральной площади вместо елей остались пеньки.

В этом сегодня убедился корреспондент «КП-Саратов» — деревья спилили вчера, 25 апреля. Им было около 70 лет.

Фото Александр Вольный

Как пояснили работники службы благоустройства, которые убирали остатки деревьев, новую хвойную аллею должны высадить к 1 мая. Таким образом, укрыться в тени елей зрителям Парада Победы не удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU