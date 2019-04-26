Хвойную аллею на Театральной площади обещают высадить к 1 мая
Сейчас там остались только пеньки
Вместо елей на Театральной теперь только пенькиФото: Екатерина Семенова
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На Театральной площади вместо елей остались пеньки.
В этом сегодня убедился корреспондент «КП-Саратов» — деревья спилили вчера, 25 апреля. Им было около 70 лет.
Фото Александр Вольный
Как пояснили работники службы благоустройства, которые убирали остатки деревьев, новую хвойную аллею должны высадить к 1 мая. Таким образом, укрыться в тени елей зрителям Парада Победы не удастся.
ИСТОЧНИК KP.RU