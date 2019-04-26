2019-04-26T10:54:58+03:00
Общество

«Саратовнефтегаздобычу» оштрафовали на полмиллиона за дачу взятки чиновнику

Гендиректор компании передал топливные карты руководителю Росприроднадзора
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча» оштрафовали на полмиллиона рублей за передачу его директором взятки руководителю Управления Росприроднадзора региона.

- Напомним, в апреле 2018 года гендиректор компании передал чиновнику две топливные карты для заправки. Это должно было смягчить ответственность за нарушения, выявленные в ходе проверок на предприятии, а также обеспечить общее покровительство, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре.

Из-за этого в отношении юридического лица «ННК-Саратовнефтегаздобыча» возбудили административное дело за незаконную передачу от имени компании должностному лицу.

Мировой суд оштрафовал фирму, та, в свою очередь, полностью выплатила положенную сумму в 500 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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