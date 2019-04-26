В Заводском районе отремонтируют крыши трех домов
Они находятся в аварийном состоянии
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Прокуратура Заводского района по обращениям граждан провела проверку исполнения жилищного законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, дома №29а на Огородной улице, №10 на 7-м Нагорном проезде и №10 на Брянской улице включены в программу капремонта крыш на 2017-2018 год.
Однако приводить кровли в порядок никто не начал.
Суд обязал НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области» начать чинить крыши.
ИСТОЧНИК KP.RU