В Заводском районе отремонтируют крыши трех домов

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-26T10:58:22+03:00

Они находятся в аварийном состоянии

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Прокуратура Заводского района по обращениям граждан провела проверку исполнения жилищного законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, дома №29а на Огородной улице, №10 на 7-м Нагорном проезде и №10 на Брянской улице включены в программу капремонта крыш на 2017-2018 год.

Однако приводить кровли в порядок никто не начал.

Суд обязал НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области» начать чинить крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU