Преступник из Татищевского района заплатит за причиненный вред

СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-26T10:45:21+03:00

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Житель Татищевского района 8 февраля 2019 года был приговорен к полутора годам ограничения свободы за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, потерпевшему за счет средств обязательного медицинского страхования с 16 по 23 октября оказывали медпомощь.

В соответствии с законом эти затраты должен возместить сам виновник ситуации.

Прокурор обратился в суд с иском взыскании затрат на лечение потерпевшего на сумму около 20 тыс. рублей.

Эти требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU