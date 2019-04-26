Преступник из Татищевского района заплатит за причиненный вред
Его обязали отдать 20 тыс. рублей
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Житель Татищевского района 8 февраля 2019 года был приговорен к полутора годам ограничения свободы за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, потерпевшему за счет средств обязательного медицинского страхования с 16 по 23 октября оказывали медпомощь.
В соответствии с законом эти затраты должен возместить сам виновник ситуации.
Прокурор обратился в суд с иском взыскании затрат на лечение потерпевшего на сумму около 20 тыс. рублей.
Эти требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU