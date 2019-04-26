Прокуратура пригрозила саратовскому Минздраву из-за нехватки лекарств у ребенка-инвалида
В прокуратуру Саратовской области обратилась мать 14-летнего мальчика-инвалида из Балакова, которому в лечебном учреждении не дают лекарства. Ведомство начало проверку.
- Ребенку необходимы Тобрамицин и Колистиметат натрия в виде ингаляций. Детская городская поликлиника неоднократно направляло в Минздрав региона данные о необходимости обеспечить подростка препаратами. Однако этого не случалось, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Прокурор Балакова обратился в суд с иском к региональному Минздраву, чтобы мальчику выписали лекарства. Также министру здравоохранения выписали предостережение о недопустимости нарушения законов. Если мальчику станет хуже из-за бездействия чиновников, то виновники будут наказаны.
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ИСТОЧНИК KP.RU