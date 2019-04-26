Двое саратовцев украли у пенсионера 3 тонны труб

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-26T10:34:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В отдел полиции Саратова с заявлением о краже обратился 61-летний мужчина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по его словам, на дачный участок проникли неизвестные и украли металлические трубы весом 3 тонны.

Сумма ущерба составила 3,5 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали двое 21-летних саратовцев, которые сдали похищенное на металл.

На них завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU