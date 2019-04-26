Житель Энгельса получил срок за сбитого насмерть мотоциклиста
Суд признал виновным 45-летнего жителя Энгельса в нарушении ПДД, что повлекло за собой смерть человека.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 20 сентября 2018 года в темное время суток мужчина ехал на своем ВАЗ-21053 по улице Колотилова со стороны улицы Маршала Василевского в направлении Нестерова.
Когда мужчина подъехал к технологическому разрыву для съезда, то занял крайнюю левую полосу, снизив скорость, чтобы повернуть налево. Однако при этом он не уступил дорогу водителю мотоцикла Yamaha, потому что не заметил «двухколесного» и врезался в него.
От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Нерадивому водителю дали два года колонии-поселения.
ИСТОЧНИК KP.RU