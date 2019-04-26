2019-04-26T10:19:30+03:00
Происшествия

Житель Энгельса получил срок за сбитого насмерть мотоциклиста

Его отправили на два года в колонию
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 45-летнего жителя Энгельса в нарушении ПДД, что повлекло за собой смерть человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 20 сентября 2018 года в темное время суток мужчина ехал на своем ВАЗ-21053 по улице Колотилова со стороны улицы Маршала Василевского в направлении Нестерова.

Когда мужчина подъехал к технологическому разрыву для съезда, то занял крайнюю левую полосу, снизив скорость, чтобы повернуть налево. Однако при этом он не уступил дорогу водителю мотоцикла Yamaha, потому что не заметил «двухколесного» и врезался в него.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Нерадивому водителю дали два года колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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