2019-04-26T10:15:59+03:00
Происшествия

Прокуратура составила социологический портрет типичного саратовского преступника

Он средних лет, ранее судим и без работы
Дарья Вострикова
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Прокуратура составила портрет типичного преступника Саратовской области.

Эти результаты «КП-Саратов» рассказала статистика по злоумышленникам, составленные за первый квартал 2019 года.

Всего по кривой дороге пошли 3 002 человека.

Более половины от задержанных это люди, которые ранее уже преступали букву закона, имеют непогашенную судимость. Если человек уже один раз отсидел, в 222 случаях он снова берется за старое, даже если год с его «отсидки» не прошел.

В 71,9% случаях это люди, у которых нет постоянного места работы.

Среди преступников больше всего тех, кто получил среднее профессиональное образование, на этот критерий приходится 1 079 человек, а на последнем месте те, кто окончили ВУЗ.

Идти «на дело» по-трезвому тоже решаются не все. Это делают пьяными 42,2% человек, 0,4% от всех злоумышленников решают принять дозу перед тем, как совершить плохой поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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