2019-04-26T10:09:07+03:00
Общество

Для велогонки в Саратове перекроют набережную Космонавтов

В воскресенье там ограничат парковку
Екатерина Семенова
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В Саратове 28 апреля ограничат парковку в центре города.

Как пояснили «КП-Саратов» в мэрии, это связано с проведением велогонки.

С 8:00 до 11:30 в воскресенье нельзя будет припарковать автомобиль на следующих улицах.

- набережная Космонавтов от Бабушкиного взвоза до Обуховского переулка;

- Обуховский переулок от Лермонтова до набережной Космонавтов;

- Бабушкин взвоз от Чернышевского до набережной Космонавтов.

Спортивное мероприятие пройдет в рамках первенства Саратовской области по велосипедному спорту в спортивной дисциплине «шоссе» в олимпийских видах программы (гонка критериум).

ИСТОЧНИК KP.RU

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