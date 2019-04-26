Для велогонки в Саратове перекроют набережную Космонавтов
В воскресенье там ограничат парковку
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В Саратове 28 апреля ограничат парковку в центре города.
Как пояснили «КП-Саратов» в мэрии, это связано с проведением велогонки.
С 8:00 до 11:30 в воскресенье нельзя будет припарковать автомобиль на следующих улицах.
- набережная Космонавтов от Бабушкиного взвоза до Обуховского переулка;
- Обуховский переулок от Лермонтова до набережной Космонавтов;
- Бабушкин взвоз от Чернышевского до набережной Космонавтов.
Спортивное мероприятие пройдет в рамках первенства Саратовской области по велосипедному спорту в спортивной дисциплине «шоссе» в олимпийских видах программы (гонка критериум).
ИСТОЧНИК KP.RU