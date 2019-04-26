Под Саратовом на берегу нашли утонувшую семилетнюю девочку
Следователи проводят проверку
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На берегу реки Боровая Криуша 25 апреля нашли семилетнюю девочку — учащуюся школы села Сергиевка Калининского района. Предполагается, что она упала в воду и утонула.
- По этому факту следователями организована проверка. Будут рассмотрены условия жизни ребенка, его воспитания, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
По результатам решат, принимать ли меры прокурорского реагирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU