В Саратове воровка оставила женщину без телефона
Она сдала технику в комиссионку
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Вчера, 25 апреля, полиция Заводского района раскрыла кражу у 36-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 20 апреля в 22:00 неизвестный забрал из ее квартиры на улице Пономарева сотовый телефон стоимостью почти 6 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержали 37-летнюю рецидивистку, которая пояснила, что сдала телефон в комиссионку.
У нее изъяли залоговый билет и поместили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU