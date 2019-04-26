В Саратове воровка оставила женщину без телефона

СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-26T08:38:06+03:00

Она сдала технику в комиссионку

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Вчера, 25 апреля, полиция Заводского района раскрыла кражу у 36-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 20 апреля в 22:00 неизвестный забрал из ее квартиры на улице Пономарева сотовый телефон стоимостью почти 6 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали 37-летнюю рецидивистку, которая пояснила, что сдала телефон в комиссионку.

У нее изъяли залоговый билет и поместили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU