Вторая саратовская самбистка выиграла чемпионат России среди студентов
Она выполнила норматив мастера спорта
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С 23 по 26 апреля 2019 года в Кстово проходит чемпионат России среди студентов «Мемориал Е. М. Чумакова».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, во второй день состязаний спортсменка Арина Очкина стала лучшей в весе до 52 кг и выполнила норматив мастера спорта России.
Напомним, в первый день соревнований другая самбистка из облцентра Дарья Зимарина получила «золото» в категории до 56 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU