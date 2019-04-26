Вторая саратовская самбистка выиграла чемпионат России среди студентов

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-26T08:43:00+03:00

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С 23 по 26 апреля 2019 года в Кстово проходит чемпионат России среди студентов «Мемориал Е. М. Чумакова».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, во второй день состязаний спортсменка Арина Очкина стала лучшей в весе до 52 кг и выполнила норматив мастера спорта России.

Напомним, в первый день соревнований другая самбистка из облцентра Дарья Зимарина получила «золото» в категории до 56 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU