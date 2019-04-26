В Саратове полиция нашла в комиссионке украденную технику
Того, кто сдавал вещи, задержали
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Вчера, 25 апреля, полиция Кировского района раскрыла кражу у 34-летнего местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в период с 17:15 13 марта по 14:00 24 апреля кто-то пришел к нему домой на улицу Рахова и украл болгарку вместе с беспроводной зарядкой для телефона.
Предполагаемого вора задержали, он признался, что сдал инструмент в комиссионку. У него забрали залоговый билет вместе с техникой.
На 40-летнего рецидивиста завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU