В Саратове вор расплачивался в магазинах украденной картой

СЕГОДНЯ 08:25 2019-04-26T08:35:57+03:00

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В минувшую среду, 24 апреля, в отдел полиции Ленинского района с заявлением о мошенничестве обратилась 30-летняя местная жительница.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по ее словам, в период с 20:15 23 апреля до 08:30 24 апреля кто-то расплачивался в магазинах ее банковской картой, потратив почти 4 тыс. рублей.

Вчера, 25 апреля, по подозрению в краже задержали 40-летнего безработного мужчину.

Он признался в мошенничестве и отправился ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

Похищенную карту у них изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU