В Саратове вор расплачивался в магазинах украденной картой
Его задержали
Изменить размер текста:
В минувшую среду, 24 апреля, в отдел полиции Ленинского района с заявлением о мошенничестве обратилась 30-летняя местная жительница.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по ее словам, в период с 20:15 23 апреля до 08:30 24 апреля кто-то расплачивался в магазинах ее банковской картой, потратив почти 4 тыс. рублей.
Вчера, 25 апреля, по подозрению в краже задержали 40-летнего безработного мужчину.
Он признался в мошенничестве и отправился ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.
Похищенную карту у них изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU