Саратовские спортсменки выиграли Кубок России по парусному спорту

СЕГОДНЯ 08:21 2019-04-26T08:34:47+03:00

Изменить размер текста: A A

С 20 по 26 апреля в Сочи проходит третий этап Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, спортсменки Людмила Дмитриева и Анастасия Щеглова заняли третье место среди женщин в классе 470.

По итогам трех этапов Кубка они заняли первое место.

Второе место в этой же категории получила Яна Стоколесова в паре с Анастасией Могильной в классе 49 FX.

ИСТОЧНИК KP.RU