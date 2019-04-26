Саратовские спортсменки выиграли Кубок России по парусному спорту
По итогам трех этапов соревнования
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С 20 по 26 апреля в Сочи проходит третий этап Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, спортсменки Людмила Дмитриева и Анастасия Щеглова заняли третье место среди женщин в классе 470.
По итогам трех этапов Кубка они заняли первое место.
Второе место в этой же категории получила Яна Стоколесова в паре с Анастасией Могильной в классе 49 FX.
ИСТОЧНИК KP.RU