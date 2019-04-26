В Хвалынске молодой рецидивист украл у пенсионера пылесос
Его задержали
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Вчера, 25 апреля, полиция Хвалынского района раскрыла кражу у 61-летнего местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам пенсионера, 4 сентября 2018 года 40-летний рецидивист зашел на веранду его дома на улице Наровчатова и забрал пылесос стоимостью 5 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, технику изъяли, а самого мужчину поместили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU