В Хвалынске молодой рецидивист украл у пенсионера пылесос

СЕГОДНЯ 08:10 2019-04-26T08:32:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 25 апреля, полиция Хвалынского района раскрыла кражу у 61-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам пенсионера, 4 сентября 2018 года 40-летний рецидивист зашел на веранду его дома на улице Наровчатова и забрал пылесос стоимостью 5 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, технику изъяли, а самого мужчину поместили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU