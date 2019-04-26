2019-04-26T08:25:15+03:00
Происшествия

Под Саратовом двое мужчин и женщина похитили три бутылки шампанского

Они забрались в дачный домик
Екатерина Семенова
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В Саратовском районе полиция задержала подозреваемого в краже из дачного домика.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, заявление о преступлении поступило 2 апреля от 48-летнего жителя областного центра. По его словам, неизвестные отжали пластиковое окно и проникли в дачный домик СНТ «СИМСХ-1» у поселка Дачи СГУ.

Из дома злоумышленники похитили телевизор Samsung, рыбацкий фонарь и три бутылки шампанского.

Возбуждено уголовное дело, и 25 апреля было установлено, что преступление совершили следственно-арестованные за другую кражу — ранее судимый 31-летний саратовец, 29-летняя не судимая женщина и 23-летний молодой человек.

Они дали признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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