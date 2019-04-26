В понедельник в Саратове на весь день отключат от воды несколько улиц

СЕГОДНЯ 07:42 2019-04-26T08:23:49+03:00

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Для проведения работ по вводу в эксплуатацию вновь проложенного водопровода по улице Зерновая в понедельник, 29 апреля, с 06:00 до 24:00 будут изменены параметры холодного водоснабжения абонентам частных домовладений по улицам Агрономическая, Агрономический проезд, Окольная, Зерновая, Зерновой проезд, Насосный проезд, Городская, а также организаций, расположенных по адресу: улица 4-я Окольная, 15, 15а, улица Агрономическая, 82, улица Танкистов, 195, улица Зерновая, 1.

Участок магистрального водовода от Перинатального центра до улицы Плодородная снабжает питьевой водой тысячи жителей Кировского района. В рамках реализации инвестиционной программы ООО «КВС» специалистами компании завершены основные строительно-монтажные работы по строительству коммуникаций диаметром 560 мм протяженностью 1 560 м. 29 апреля будет выполнен комплекс работ по подключению потребителей микрорайона к новому объекту. Сети выполнены из полимерных материалов, гарантирующих безаварийную эксплуатацию водопровода на срок не менее 50 лет.

ООО «КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды и обращает внимание абонентов, что подвоз осуществляется по заявкам районных администраций. Компания рекомендует в течение 48 часов после завершения работ по подключению объекта использовать питьевую воду в кипяченом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU