2019-04-26T08:23:49+03:00
Недвижимость

В понедельник в Саратове на весь день отключат от воды несколько улиц

«КВС» вводят в эксплуатацию новый водовод по улице Зерновая
Поделиться:
Изменить размер текста:

Для проведения работ по вводу в эксплуатацию вновь проложенного водопровода по улице Зерновая в понедельник, 29 апреля, с 06:00 до 24:00 будут изменены параметры холодного водоснабжения абонентам частных домовладений по улицам Агрономическая, Агрономический проезд, Окольная, Зерновая, Зерновой проезд, Насосный проезд, Городская, а также организаций, расположенных по адресу: улица 4-я Окольная, 15, 15а, улица Агрономическая, 82, улица Танкистов, 195, улица Зерновая, 1.

Участок магистрального водовода от Перинатального центра до улицы Плодородная снабжает питьевой водой тысячи жителей Кировского района. В рамках реализации инвестиционной программы ООО «КВС» специалистами компании завершены основные строительно-монтажные работы по строительству коммуникаций диаметром 560 мм протяженностью 1 560 м. 29 апреля будет выполнен комплекс работ по подключению потребителей микрорайона к новому объекту. Сети выполнены из полимерных материалов, гарантирующих безаварийную эксплуатацию водопровода на срок не менее 50 лет.

ООО «КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды и обращает внимание абонентов, что подвоз осуществляется по заявкам районных администраций. Компания рекомендует в течение 48 часов после завершения работ по подключению объекта использовать питьевую воду в кипяченом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Энгельсском районе юноша силой забрал колонки и телефон из чужой машины
Саратовцам рассказали, как не отравиться на майские праздники
В Саратове воровка оставила женщину без телефона
Вторая саратовская самбистка выиграла чемпионат России среди студентов
В Саратове полиция нашла в комиссионке украденную технику
На окраине Саратова ночью полыхали дачи
В Саратове вор расплачивался в магазинах украденной картой
Саратовские спортсменки выиграли Кубок России по парусному спорту
В Саратове вор проломил в гараже стену ради кражи техники у пенсионерки
В Хвалынске молодой рецидивист украл у пенсионера пылесос
В Аткарске мужчина разбил окно и залез в чужой дом ради возлюбленной
Под Саратовом двое мужчин и женщина похитили три бутылки шампанского
Покупатель саксофона в Балакове нарвался на мошенников
Саратовским спортивным командам раздадут 202 млн рублей
Встали трамваи у стадиона «Авангард»
Пятница в Саратове вновь будет теплой
В Крыму закрывают троллейбусные маршруты из-за проблем на «Тролзе»
Панков поддержал дольщиков, которые не понимают решения об освобождении Абасова
В центре Саратова горят мусорные контейнеры
В Саратове задержали лежачего «полицейского»
На проспекте Энтузиастов в Саратове нашли артиллерийский снаряд
На улице Горького «Лада Приора» врезалась в дерево
Взят под стражу растлитель 12-летней девочки в Саратове