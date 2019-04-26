2019-04-26T08:22:11+03:00
Происшествия

Покупатель саксофона в Балакове нарвался на мошенников

Попытка купить музыкальный инструмент через интернет закончилась потерей денег
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция в Саратовской области вычислила мошенника, который обманул музыканта при продаже ему саксофона.

58-летний житель поселка Белоозерский Воскресенского района обратился к правоохранителям в январе. Оказывается, минувшим летом неизвестные мошенники через интернет предлагали купить саксофон. С помощью электронных средств платежа мужчина перевел им 15 150 рублей, но музыкального инструмента так и не увидел.

В апреле 2019 года установлено, что преступление совершил находящийся под следствием за аналогичную аферу 35-летний житель Балакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Энгельсском районе юноша силой забрал колонки и телефон из чужой машины
Саратовцам рассказали, как не отравиться на майские праздники
В Саратове воровка оставила женщину без телефона
Вторая саратовская самбистка выиграла чемпионат России среди студентов
В Саратове полиция нашла в комиссионке украденную технику
На окраине Саратова ночью полыхали дачи
В Саратове вор расплачивался в магазинах украденной картой
Саратовские спортсменки выиграли Кубок России по парусному спорту
В Саратове вор проломил в гараже стену ради кражи техники у пенсионерки
В Хвалынске молодой рецидивист украл у пенсионера пылесос
В Аткарске мужчина разбил окно и залез в чужой дом ради возлюбленной
Под Саратовом двое мужчин и женщина похитили три бутылки шампанского
В понедельник в Саратове на весь день отключат от воды несколько улиц
Саратовским спортивным командам раздадут 202 млн рублей
Встали трамваи у стадиона «Авангард»
Пятница в Саратове вновь будет теплой
В Крыму закрывают троллейбусные маршруты из-за проблем на «Тролзе»
Панков поддержал дольщиков, которые не понимают решения об освобождении Абасова
В центре Саратова горят мусорные контейнеры
В Саратове задержали лежачего «полицейского»
На проспекте Энтузиастов в Саратове нашли артиллерийский снаряд
На улице Горького «Лада Приора» врезалась в дерево
Взят под стражу растлитель 12-летней девочки в Саратове