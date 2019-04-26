Покупатель саксофона в Балакове нарвался на мошенников

СЕГОДНЯ 07:35 2019-04-26T08:22:11+03:00

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Полиция в Саратовской области вычислила мошенника, который обманул музыканта при продаже ему саксофона.

58-летний житель поселка Белоозерский Воскресенского района обратился к правоохранителям в январе. Оказывается, минувшим летом неизвестные мошенники через интернет предлагали купить саксофон. С помощью электронных средств платежа мужчина перевел им 15 150 рублей, но музыкального инструмента так и не увидел.

В апреле 2019 года установлено, что преступление совершил находящийся под следствием за аналогичную аферу 35-летний житель Балакова.

ИСТОЧНИК KP.RU