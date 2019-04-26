2019-04-26T08:20:33+03:00
Спорт

Саратовским спортивным командам раздадут 202 млн рублей

В лидерах по деньгам, но не по спортивным результатам, баскетбольный «Автодор» и волейбольный «Протон-Саратов»
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Команды показывают результаты, которые не соответствуют уровню их финансированияКоманды показывают результаты, которые не соответствуют уровню их финансирования
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Минспорт Саратовской области раздает гранты спортивным командам. Объявление о проведении конкурса по распределению грантов между «некоммерческими организациями» на «развитие отдельных видов спорта» опубликовано на официальном сайте министерства.

Таким образом в правительстве Саратовской области и Минспорте обозначают распределение бюджетных денег между командами игровых видов спорта.

Максимальный размер гранта в зависимости от вида спорта и уровня профессиональной лиги:

Гандбол: суперлига 18 млн рублей («СГАУ-Саратов»);

Баскетбол: единая лига ВТБ 75 млн рублей («Автодор»);

Пляжный футбол: чемпионат и Кубок России 24 млн рублей («Дельта»);

Футбол: профессиональная футбольная лига 33 млн рублей («Сокол»);

Волейбол: суперлига 50 млн рублей («Протон-Саратов»);

Волейбол: первая лига 2 млн рублей («Энергетик»);

Мини-футбол: высшая лига 500 тыс. рублей («Волга-Саратов»).

По всем этим суммам традиционно уже известны победители — обозначены в скобках (прим. «КП-Саратов»). Других команд от региона в названных лигах нет.

Обращают на себя внимание три лидера по финансированию на оставшуюся для них часть сезона: мужской баскетбольный «Автодор», женский волейбольный «Протон-Саратов» и футбольный «Сокол».

Футболисты «Сокола» получат 33 млн, и сегодня они на втором месте в ПФЛ и готовы выйти в турнир уровнем выше.

При этом у безоговорочного лидера по финансированию «Автодора» (50 млн руб.) дела гораздо хуже — команда в отличие от прошлого года не смогла выйти в плей-офф лиги ВТБ и завершает сезон на уроне места.

Женский волейбольный «Протон-Саратов» вообще не выиграл ни одной игры регулярного первенства и борется с аутсайдерами за выживание в Суперлиге. Сможет ли эта команда при таком результате вообще претендовать на очередные десятки миллионов за счет налогоплательщиков Саратовской области, покажет конкурс, который проведет региональный Минспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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