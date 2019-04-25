В Крыму закрывают троллейбусные маршруты из-за проблем на «Тролзе»

СЕГОДНЯ 21:31 2019-04-25T21:41:50+03:00

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В Севастополе закрывают троллейбусные маршруты из-за проблем с заводом «Тролза» в Саратовской области.

Как сообщает «Севастопольская газета», причиной тому – отсутствие запчастей для ремонта троллейбусов.

На маршрутах работают троллейбусы с автономным ходом, которые выпускал завод, но из-за проблем предприятие остановилось.

При этом по программе лизинга всего в Севастополь должны были поступить 111 троллейбусов, 78 из которых – на автономном ходу. По условиям оплату необходимо провести в течение пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU