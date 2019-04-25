Панков поддержал дольщиков, которые не понимают решения об освобождении Абасова

СЕГОДНЯ 21:17 2019-04-25T21:27:10+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал очередной пост в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Мои дольщики неоднократно говорили, что надо по всей строгости наказать тех, кто лишил их денег и жилья. И не могут понять решение освободить из-под стражи застройщика Абасова. Поддержу их мнение. Какие-то разговоры о «хорошей экономике» абасовских домов, считаю, фикция. У них самая сложная экономика, не зря они выделены в отдельную группу. С моим ЖК «Южный» ситуация такая, что достроить его нереально. Пришлось специально вырабатывать схему по предоставлению инвестором жилья в других домах. Понятно, что меру ответственности определяет суд. Но люди не все решения могут понять. Не так давно с балаковскими дольщиками говорили об освобождении Панагушина. Теперь и с саратовскими предстоит непростой разговор, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU