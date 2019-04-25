В центре Саратова горят мусорные контейнеры

СЕГОДНЯ 20:47 2019-04-25T20:50:36+03:00

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В центре Саратова вечером 25 апреля загорелись мусорные контейнеры.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, инцидент произошел на пересечении улиц Советская и Пугачева.

В районе Дома кулинарии «Оливье» пламя охватило несколько пластиковых контейнеров. Огонь поднимается на высоту нескольких метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/705439" frameborder="0"></iframe> В центре Саратова полыхают пластиковые контейнеры с мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU