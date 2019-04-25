В центре Саратова горят мусорные контейнеры
ЧП произошло у Дома кулинарии «Оливье»
На Советской горят мусорные контейнеры. Фото "ЧП-Саратов"
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В центре Саратова вечером 25 апреля загорелись мусорные контейнеры.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, инцидент произошел на пересечении улиц Советская и Пугачева.
В районе Дома кулинарии «Оливье» пламя охватило несколько пластиковых контейнеров. Огонь поднимается на высоту нескольких метров.
В центре Саратова полыхают пластиковые контейнеры с мусором.
ИСТОЧНИК KP.RU